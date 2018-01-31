Фигуранты "кремлевского списка" потеряли $1,1 млрд за день

Активы почти сотни российских миллиардеров, попавших в "кремлевский список" США, за день подешевели на $1,1 млрд, подсчитало агентство РБК.

За основу расчетов были взяты данные онлайн-рейтинга Forbes, обновляющиеся в реальном времени.

Больше всего в абсолютном выражении подешевели активы Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) - на $226 млн, Владимира Лисина (НЛМК) - на $205 млн, Сулеймана Керимова ("Полюс") - на $102 млн.

В процентном выражении российские миллиардеры из списка США "подешевели" лишь на 0,3%, следует из данных Forbes (их совокупное богатство оценивается сейчас в $420 млрд). РБК затруднилось оценить, как повлиял на это непосредственно доклад США, но сочло общие потери олигархов после публикации резонансного документа "пренебрежимо малыми".

В "кремлевский доклад", подготовленный Министерством финансов, вошли 210 человек, в том числе высших чиновников. Значительная часть списка была отдана руководителям крупных российских госкомпаний и компаний с государственным участием. Также в нем оказались богатейшие бизнесмены страны с состоянием не менее $1 млрд.

В сообщении Минфина США отмечалось, что у "кремлевского доклада" есть и закрытая часть. Имена людей, попавших в закрытую часть списка, не разглашаются, в докладе подчеркивается лишь, что в нем могут быть упомянуты и бизнесмены с состоянием менее $1 млрд, и чиновники, не занимающие высших руководящих постов.

В публичной версии доклада нет никакой информации о санкциях в отношении фигурантов списка.

Впрочем, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции могут быть введены на основании секретной части.