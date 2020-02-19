Financial Times: Ахметов стремится быть ближе к Зеленскому, ослабляя Коломойского

Олигарх Ринат Ахметов в январе прошлом месяце купил виллу Les Cèdres на Французской Ривьере в Сен-Жан-Кап-Ферра за 200 миллионов евро. Но покупка не означает, что миллиардер готовится к комфортной средиземноморской отставке. Скорее 53-летний украинский олигарх чувствует, что у него все еще есть большой бизнес в Украине - он хочет стать более близким союзником президента Владимира Зеленского, ослабляя влияние давнего соперника - олигарха Игоря Коломойского, пишет газета Financial Times. Об этом сообщает Зеркало недели

Financial Times подчеркивает, что олигархи по-прежнему оказывают огромное влияние на политику и государство и стремятся быть ближе к власти, чтобы защитить свои деловые интересы и получить преимущество перед конкурентами, отмечается в публикации.

"В Украине Ахметов заметно предлагает телевизионную площадку для освещения деятельности Зеленского. Тем самым Ахметов предоставляет президенту альтернативу конкурирующему олигарху Игорю Коломойскому".

Судебное разбирательство по делу "Приватбанка" дает Ахметову больше влияния на Зеленского. Ахметов "сосредоточен на адаптации к новой политической реальности путем поиска точек компромисса и партнерства с новым руководством Зеленского, предлагая взамен поддержку СМИ", - заявил политолог Владимир Фесенко. "И как часть этого он стремится нейтрализовать влияние Коломойского".

Глава организации "Центр.UA" Олег Рыбачук считает, что обеспечение телевизионной поддержки от другого олигарха "может стать частью стратегии команды Зеленского, учитывая, насколько ядовитым стал Коломойский".

В то же время Ахметов будет незаменим, если Зеленский решит одну из самых сложных проблем Украины - продолжающуюся войну с поддерживаемыми Россией боевиками в Донбассе, пишет газета.

Донбасс является вотчиной Ахметова. Ему принадлежит донецкий футбольный клуб "Шахтер". Город был сердцем его бизнес-империи. Если Украина восстановит контроль, способность Ахметова обеспечить безопасность работы тысяч людей или лишить их заработка, делает его ключом к мирному урегулированию.

По словам западного дипломата, Ахметов "должен был бы стать частью" любого мирного соглашения в Донбассе.

"Ахметов всегда стремился содействовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе... Когда мир вернется в Донбасс, Ахметов и "СКМ" определенно сыграют свою роль в реинтеграции и восстановлении", - говорится в сообщении "СКМ".

Ахметов контролирует промышленные, телекоммуникационные и медийные активы по всей Украине через свою компанию "СКМ", стоимость которой оценивается Forbes в 6,6 млрд долларов.

Его новая французская недвижимость добавилась к его покупке в 2011 году одной из самых дорогих квартир в Лондоне в One Hyde Park за 137 миллионов фунтов стерлингов. У Ахметова также есть сталепрокатный завод в Италии и Великобритании, и шахта в США.

Будучи депутатом в 2006-2012 годах, он поддерживал бывшего президента Виктора Януковича. Но когда он бежал в Россию в результате Революции Достоинства в 2014 году, Ахметов быстро дистанцировался от беглеца. При президенте Петре Порошенко он занял проукраинскую позицию после того, как Россия аннексировала Крым и разожгла войну в Донбассе.

Но Ахметов отстал после того, как Зеленский стал президентом, а его партия набрала большинство в парламенте.

Такой политический прорыв стал возможен благодаря мощной телевизионной поддержке от Коломойского, который давно соперничает с Ахметовым. Два ферросплавных завода, которые Коломойский контролирует вместе с партнерами, давно хотят пользоваться более низкими тарифами на электроэнергию у коммунальных предприятий, контролируемых Ахметовым, рассказали газете источники.

Прошлогодние выборы, казалось, закрепили близость Коломойского к новому президенту. Но их связи ухудшились из-за ситуации с "Приватбанком". Зеленский хочет получить одобрение совета директоров МВФ на новую кредитную программу в размере 5,5 млрд долларов для своего правительства. Но этот кредит под угрозой из-за "Приватбанка".

Президент получил благоприятное освещение на украинском телеканале Ахметова и на телеканале "Украина 24", который начал вещание в конце прошлого года.

"Ахметов делает все возможное, чтобы уменьшить влияние Коломойского и установить позитивные отношения с новым руководством", - сказала главный редактор "Детектор Медиа" Наталья Лигачева.

Один высокопоставленный член украинского правительства назвал каналы Ахметова "очень лояльными".

"Украинцы заслуживают качественных, ярких, беспристрастных и взвешенных новостей. Информационные каналы, доступные на украинском рынке сегодня, явно пристрастны и предвзяты", - считают в "СКМ".

В более широком смысле, в "СКМ" сказали, что Ахметов поддержал экономическую повестку дня Зеленского.