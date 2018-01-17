Финансирование гособоронзаказа в 2018 году увеличено на 37% - Порошенко

Финансирование государственного оборонного заказа в 2018 году увеличено на 37%, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Я думаю, что это очень убедительно свидетельствует о том расстоянии, которую нашо государство прошло со времен 2014-2015 годов. В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 с лишним миллиарда гривень", - сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

По его словам, количество противотанкового оружия увеличивается в четыре раза. "Это должны быть новейшие противотанковые комплексы, при чем как украинского производства "Стугна", другие, так и иностранного производства", - сказал Порошенко.

Он также подтвердил, что Украина бесплатно получит от США противотанковые ракетные комплексы "Джевелин" "В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем позитивную новость, что противотанковые комплексы "Джевелін" нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки", - констатировал президент.

Порошенко подчеркнул, что в государственном оборонном заказе втрое увеличены расходы на закупку самых современных средств радиоэлектронной борьбы. Причем как украинского, так и иностранного производства.

Президент отметил: "Очень эффективно наработанная технология использования беспилотных летательных аппаратов, координация с нашими системами артиллерии и разведки. И количество БПЛА у нас будет увеличено в 4,5 раза". Он добавил, что это направление также находится среди приоритетных.

"Могу подчеркнуть, что обеспечение антиснайперскими комплексами будет увеличено в 10 раз", - также сообщил президент.

Ранее посол США в Киеве Мари Йованович сказала, что администрация президента США в конце 2017 года действительно приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонительных возможностей и поставки будут осуществляться в рамках помощи, то есть бесплатно. По материалам: ZN.UA /