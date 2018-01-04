Финансирование Мининформполитики увеличат более, чем на 200%

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает увеличение финансирования Министерства информационной политики на 229,3% до 862,1 млн гривен.

Об этом говорится в тексте закона о госбюджете на 2018 год, обнародованном на сайте Верховной Рады.

В частности, на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансирование системы государственного инфовещания Украины предусматривается выделение 483,2 млн гривен, и на осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства - 362,5 млн гривен.

Финансирование Национальной академии наук предлагают увеличить на треть в 2018 году. НБУ перечислит 50,5 млрд гривен прибыли в госбюджет-2018. Об этом сообщают "Українські Новини".