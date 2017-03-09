Финансовая могила: почему российские банки бегут из Крыма

Сразу после аннексии, в 2014 году в Крыму работал 31 российский банк, однако из-за международных санкций этот список постоянно уменьшается. В 2015-м на полуострове осталось 20 банков, в 2016-м - уже 16, а сейчас - всего около 10. На момент аннексии в Крыму успешно работало более 70 украинских финансовых учреждений, в том числе с иностранным капиталом.

Представитель Центрального банка России - Ирина Яблучанская: "Объем кредитования в Крыму за 2016 год вырос по отношению к началу года на 71% и составляет 32,3 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем кредитования увеличился более чем в два раза".

Подконтрольный Кремлю глава Госсовета Крыма - Владимир Константинов: "Люди меньше стали бежать по магазинам - больше стали складывать на депозиты. Верят в светлое будущее. Предприятия наши крепнут, растут. В целом если брать, экономика получает больше налогов".

На основные вопросы о состоянии банковской системы оккупированного Крыма отвечают главный финансовый аналитик рейтингового агентства "Эксперт- Рейтинг" Виталий Шапран и украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса.

- Только ли из-за международных санкций в Крыму закрываются банки, Виталий?

Шапран: Не обязательно. Некоторые из этих банков просто отмывали деньги, и Центробанк (России - КР) отозвал у них лицензии, причем последние такие случаи датированы февралем 2017 года.

Виталий Шапран

- Как же тогда может расти объем кредитования, на чем так настаивают российские чиновники?

Шапран: Видимо, речь идет о технических кредитах так называемым крымским органам власти. Для российской экономики это обычное явление, которое никак не влияет на деловую активность. К тому же общий объем кредитов в 32 миллиарда рублей нельзя назвать большим для Крыма, он не может привести к экономическому росту.

- Могут ли российские власти как-то стимулировать свои банки полноценно зайти в Крым?

Не думаю, что можно предложить достаточную компенсацию за попадание в санкционные списки

Шапран: Не думаю, что можно предложить достаточную компенсацию за попадание в санкционные списки. Китай, на который рассчитывали в Кремле, сейчас тоже переживает не лучшие времена и не может заменить финансистам Запад. У российских банков сейчас и без Крыма много проблем, и в ближайшие два года их может накрыть жесткий кризис. То, что "Сбербанк" занимает целых 50% рынка, нельзя назвать надежным положением дел. Российская банковская система остается стабилизированной, но новые вызовы извне способны серьезно ее пошатнуть.

Заместитель главного редактора издания "Банки.ру" - Семен Новопрудский: "Некоторые мелкие, малоизвестные российские банки посчитали, что если они зайдут на крымский рынок, то это станет решением их финансовых проблем. Однако у нескольких таких банков отозвали лицензии, и стало ясно, что приход в Крым не является индульгенцией. Поэтому открытие филиалов на полуострове перестало быть привлекательным как способ договориться с регулятором, да и в остальном это не регион для выгодного бизнеса".

- Возможны ли украинские санкции против российских банков за работу в Крыму, Сергей? Или, например, против "Сбербанка"?

Фурса: В Украине работает не филиал российского "Сбербанка", а отдельное финансовое учреждение, которым тот просто владеет. Закрывать его не имеет смысла, потому что это нанесет больше урона украинской экономике. К тому же российские банкиры были бы очень благодарны украинским властям за такой подарок: для докапитализации своих дочерних банков у нас они были вынуждены потратить около 5 миллиардов долларов и теперь очень хотят уйти из Украины.

- Почему же россияне не могут просто продать эти банки?

Фурса: Потому что нет покупателей, а на банкротство они пойти не могут, поскольку это большие имиджевые и финансовые потери. Самая грамотная тактика - не мешать и так тонущему противнику.

Александр Янковский

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)