Финансовый кризис: Экономисты объяснили, почему укрепление гривны - это плохо

В последние дни гривна продолжает стремительно укрепляться. В Национальном банке Украины объясняют, что на курс, в частности, влияют поступления валюты от экспортеров, а премьер-министр Алексей Гончарук тем временем перечисляет позитивные моменты от укрепления гривны. Однако эксперты, с которым пообщался InfoResist, иного мнения об активном укреплении национальной валюты.Укрепление гривны негативно влияет на экспорт

Экономист Тарас Козак подтверждает, что украинская национальная валюта укрепилась благодаря инвестициям иностранных инвесторов, но в этом есть негативные моменты.

По его словам, украинцы не доверяют своей национальной валюте, поэтому стараются свои сбережения переводить в доллары. Впрочем, мировое сообщество иного мнения.

"Украинская экономика стабилизировалась, а из-за того, что спрос на доллар был большой, так случилось, что гривна была очень недооценена. То, что мы видели когда-то и 30, и 40. Ну сейчас она вернулась на курс 25-27 в начале этого года. И все равно это был привлекательный курс для иностранных инвесторов, которые в этом году начали активно инвестировать в украинские внутренние бумаги, именно в гривне. А для того, чтобы иностранцу купить гривну от государственной облигации, нужно сначала купить гривны, то есть продать доллары и купить гривну. Вот и приток валюты был неожиданным. Если бы не было этого притока, то гривна осталась, как и в предыдущие года, где- то на курсе 27-28-29", - говорит Козак.

Он пояснил, что определенные негативы от такого активного укрепления заключаются в том, что украинским экспортерам, которые продали продукт за границей и привезли в Украину доллары, не удается окупить все свои затраты.

"Потому что затраты идут в гривнах, а продажи в долларах. И когда возвращают валютную выручку в страну, нужно иметь достаточно гривен, чтобы окупить затраты, то есть заплатить за сырье, заплатить за работу, заплатить налоги и так далее. И часто эта работа для экспортеров из-за того, что доллар низкий, может превращаться в бездоходную, а иногда даже убыточную роботу. И это плохо не только для этих экспортеров, это плохо в общем для экономики. Потому что, если эти компании перестанут работать, значит, что люди, которые там работают, потеряют работу, государство потеряет налоги от компании, а еще страна не будет иметь приплыв валюты", - отметил экономист.

Козак подчеркнул, что если экспортеров, остановивших работу, станет много, то после этого в экономике пройдет "обратное и быстрое движение".

"То есть пружина доллара сейчас сжимается, но эта пружина может распрямиться и перенесется назад к курсу 25,26,27,28,29 - где она остановится пока сказать сложно. Но сдавливают ее не искусственно, а именно этот приток валюты", - считает он.Что нужно делать Нацбанку Украины?

По мнению Козака, Национальный банк в подобных случаях мог бы выкупать валюту в свои золото-валютные резервы без такого быстрого снижения курса покупки.

"То есть когда там пришел первый миллиард, они снизили курс с 28 до 27 или 26 грн. Могли бы снизить помедленнее. То есть сначала купить больше, потом понижать; понижать, потом покупать, и так снова. Поэтому это понижение до 23,5 - это очень быстрое понижение, фактически за 10 месяцев гривна заработала больше, чем 15%. Укрепление больше, чем 15% к доллару это очень- очень быстро. И это я называю эффектом сжатой пружины. А то, что этот курс уже влияет на экспорт негативно мы видим, потому что в стране постоянно растет негативная разница между объемом нашего импорта - он растет быстрее и он больше, и объемом экспорта - он меньший и растет медленнее", - объяснил экономист.

Он добавил, что разница между стоимостью экспорта и импорта (сальдо торгового баланса) все время увеличивается и пока что покрывается переводами "заробитчан", которые пересылают деньги своим родственникам в Украине. Однако если эти средства перестанут идти или же инвесторы прекратят по какой-то причине покупать украинские облигации, то эта "сжатая пружина" распрямиться.Прогноз курса доллара

Козак заявил, что на сегодняшний день спрогнозировать, какой будет курс в следующем году, очень сложно. Есть слишком много факторов, влияющих на это. В частности, будет ли подписан между Украиной и РФ договор на транзит российского газа.

"Если не подпишут, то в Украину будет ежегодно поступать на 2 млрд меньше выручки от украинской газотранспортной системы. А 2 млрд это достаточно много. А если подпишет, то средства будут попадать в бюджет, то есть валюты в стране станет больше. Следующий шаг - это "ПриватБанк". Если Коломойский все-таки выиграет суд у Украины, значит, он будет иметь возможность каким- то образом поменять менеджмент банка или вообще получит компенсацию в несколько миллиардов долларов, это значит, что Украина теряе. Это значит, что МВФ скажет сначала у себя разберитесь, потом мы будем давать деньги", - считает эксперт.Укрепление гривны - хорошо только для импорта и тех, кто едет отдыхать

Бывший министр экономики Украины, экономист Виктор Суслов считает, что укрепление гривны - это все же плохо для экономики.

"Конечно, это плохо. Лучше всего это стабильная валюта. Что такое стабильная валюта? Это валюта, курс которой постоянный, которая не испытывает серьезных колебаний, ни в сторону ослабления, ни в сторону усиления. Вот это и есть стабильная валюта. Поэтому то, что гривна укрепляется, это свидетельство той же самой нестабильности. Значит, надо понимать, какие последствия в экономике будут от укрепления гривны", - отметил он.

Суслов пояснил, что при укреплении национальной валюты цены начинают расти, а, соответственно, украинцы становятся не богаче, а беднее.

"Но есть другие, еще более серьезные негативные последствия от роста курса. Собственно, позитивно может быть хорошо тем, например, кто покупает валюту с разными целями. Например, для обеспечения импорта. На импорт нужно тратить меньше гривны на закупку того же самого количества долларов или евро, легче завозить иностранные товары, они становятся более конкурентоспособными, потому что можно даже несколько понизить цены на импорт и задушить остатки украинских производителей, благодаря росту курса гривны. Хорошо тем, кто собирается ехать заграницу, отдыхать, еще что-то. Купить валюту дешевле и поехать, да. Но для экономики страны -это не здорово, так как это все равно вывоз валюты и негативное влияние на платежный баланс", - утверждает экономист.Негативное сальдо торгового баланса превысило 11 млрд долларов

Суслов также считает, что укрепление гривны "катастрофически" влияет на украинские экспорт. При этом в Украине растет негативное сальдо торгового баланса, которое уже превысило 11 млрд долл.

"Потому что укрепление гривны на 14% примерно в то время, как официальный ориентир на конец года у правительства более 29 гривен за доллар, и многие предприятия рассчитывали свои бизнес-планы по экспорту, исходя именно из официальных индикаторов. Что теперь получилось? Теперь после усиления гривны, естественно, даже прежняя валютная выручка при пересчете в гривну, когда она завозится в страну, дает намного меньшие суммы, чем наши экспортеры рассчитывали. В итоге у нас большие проблемы с экспортом", - пояснил экономист.

Таким образом в экономике страны начинают такие негативные изменения, как падение экспорта, сложности экспорта, особенно промышленной и сельскохозяйственного продукции.

"Все это идет по причине того, что Минфин вместе с НБУ поменяли свою долговую политику. Мы начали привлекать спекулятивный горячий капитал, и привлекать его начали с очень высокой доходностью. Потому что при низких темпах инфляции у нас высокая ставка, последняя центрального банка, как известно, была 15,5%. Сегодня, правда, говорят, что может понизят. А ставки по кредитам коммерческих банков превышали 20%, но по ценным бумагам мы платили в гривне разные ставки, доходило и до 19% в последнее время. Однако, когда гривна ревальвируется, доходность в валюте достигала в этом году и 30% годовых, превышала и 20% годовых, ну сейчас немного меньше. Именно из-за такой самой высокой в мире доходности в валюте из-за ревальвации гривны мы привлекли со всего мира спекулянтов, которые готовы рискнуть", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что это обеспечило приток более 4 млн долл. в течение года от нерезидентов.Минфин строит финансовую пирамиду

По словам Суслова, Министерство финансов строит финансовую пирамиду в том плане, что высокие проценты и погашение предыдущих займов приводится за счет привлечения инвесторов на новых условиях.

"Кончено, такие пирамиды строить долго еще никому не удавалось, тут неизбежно обрушение, то есть неизбежен тот момент, когда притока новых денег от нерезидентов не будет, а к тому же начнется еще и отток, когда люди будут забирать свои капиталы вместе с высокими начисленными процентами. Ну Минфин нас утешает тем, что это в конце концов займы в гривне, что по гривне мы всегда рассчитаемся, напечатаем и рассчитаемся. То есть проводится политика, в итоге которой становится неизбежна сильная девальвация гривны, со скачком цен, естественно, и с еще большим обнищанием подавляющего большинства граждан", - утверждает он.Украину загоняют в серьезный финансовый кризис

Бывший министр экономики заявил, что страну загоняют в очень серьезный финансовый кризис из-за некомпетентных действий команды нового правительства.

"Не только я так считаю, об этом все вокруг каждый день кричат. В Верховной Раде даже была попытка создать специальную следственную комиссию по действиям Минфина и Нацбанка в этом направлении. Я, кстати, упустил момент, создали ли они ее или нет. Круглые столы проводились в Верховной Раде, там Дубинский (нардеп от "Слуги народа", - ред.) проводил, другие депутаты. Кстати, недавно же было заявление Совета национального банка, где глава совета Данилишин очень акцентировал внимание, что политика Нацбанка будет иметь тяжелые последствия для страны. А совет Нацбанка большинством голосов уже одобрил это заключение. Это, на самом деле, очень тревожные факты. Это не личное мнение каких-то отдельных экспертов. Это уже понимание на высоком уровне, внутри наших государственных органов начинаются противоречия", - подытожил Суслов.

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