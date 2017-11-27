Финансовым директором "ПриватБанка" назначена Анна Самарина

27 ноября Наблюдательный совет ПриватБанка назначил Анну Самарину на пост заместителя председателя правления - финансового директора ПриватБанка и передал в Национальный банк Украины соответствующий пакет документов для утверждения данной кандидатуры.

Как сообщила пресс-служба банка, Самарина назначена на срок три года и приступит к своим обязанностям 1 января 2018 года, после получения согласования в НБУ.

"Высокий профессионализм, лучший европейский опыт и нацеленность на результат были нашими основными

требованиями к кандидатам, - сообщил председатель Наблюдательного совета ПриватБанка Энгин Акчакоча. - Комплекс задач, которые стоят перед крупнейшим банком страны, требует создания качественно новой системы операционного управления и контроля. Способность последовательно и четко обеспечить реорганизацию бизнес-процессов в банке была в центре внимания при оценке кандидата на этот пост".

Самарина родилась в 1974 г., в 1996 г. получила степень магистра экономики в Донецком государственном университете. Отлично зарекомендовала себя на руководящих должностях крупнейшей европейской банковской группы PNB Paribas (Франция) как в Украине, так и в штаб-квартире группы.

До переезда в офис BNP Paribas в Париже была финансовым директором украинского дочернего банка группы BNP Paribas "Укрсиббанка" (2006-2015 гг.). C июля 2015 г. работала в штаб-квартире группы BNP Paribas (Париж, Франция), возглавляя подразделение управленческого контроля в Финансовом департаменте направления международных розничных услуг, а также выполняя функции руководителя проектного офиса.

Также Наблюдательным советом ПриватБанка принято решение о переводе с повышением Галины Пахачук на должность первого заместителя председателя правления. Пахачук продолжит выполнять обязанности председателя правления до назначения на эту должность новой кандидатуры.

Напомним, в июле Наблюдательный совет ПриватБанка выбрал международную компанию по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на пост председателя правления и заместителя председателя - финансового директора ПАО КБ "ПРИВАТБАНК".

TRISTAR.com.ua