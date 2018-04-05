Финляндия одобрила строительство "Северного потока-2

Правительство Финляндии 5 апреля 2018 года дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров Финляндии, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, из 1 220 км магистрального газопровода через ИЭЗ Финляндии пройдет 374 км.

Отмечается, что согласие финского правительства является условным, то есть оператор проекта газопровода должен выполнить условия, изложенные в решении Кабинета Министров.

В числе требований к проекту финская сторона отмечает, что он должен быть выполнен таким образом, чтобы не мешать реализации возможных будущих инфраструктурных проектов в ИЭЗ Финляндии.

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