Финляндия выдала полный комплект разрешений на строительство "Северного потока-2"

Правительство Финляндии выдало полный комплект разрешений на строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в сообщении компании- оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Сообщается, что Региональное административное агентство Южной Финляндии предоставило полный комплект разрешений на строительство "Северного потока- 2" в своей исключительной экономической зоне.

Напомним, первое разрешение на строительство газопровода в своей экономической зоне Финляндия выдала на прошлой неделе. В документе было указано, что при строительстве должен соблюдаться принцип "осторожности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба".

Отметим, до этого полный пакет разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода выдала Германия. На данный момент продолжаются процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода (Россия, Швеция и Дания).