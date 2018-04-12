Финляндия — за «Северный поток», но с условием (Kymen Sanomat, Финляндия)

Агентство по региональному управлению Южной Финляндии дало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2»

Рыболовецкие компании получат компенсацию за финансовые потери, вызванные строительством

Подготовительные работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» должны начаться этой весной, ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

Агентство по региональному управлению Южной Финляндии (AVI) в соответствии с законом об использовании территориальных вод страны дало разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в экономической зоне Финляндии.

«Ранее проект, задействовавший экономическую зону Финляндии, был одобрен Государственным советом страны», — напоминает старший инспектор по вопросам экологии Агентства по региональному управлению Южной Финляндии Пииа Ниеминен (Piia Nieminen).

В рамках проекта «Северный поток — 2» по дну моря будут проложены две газовые трубы от российского Нарвского залива к берегам Германии.

«Общая протяженность газопровода — 1,2 тысячи километров, из которых 374 километра будут проходить в экономической зоне Финляндии. Трубы будут уложены недалеко от уже действующего «Северного потока — 1».

Археологические находки защитят

Проект предусматривает спуск на дно моря двух газовых труб, работы, связанные установкой труб, и их обслуживание в период эксплуатации на морских территориях Финляндии. Трубы будут уложены в заранее определенном коридоре шириной 20 метров.

«Боевые снаряды военного времени, которые обнаружены на маршруте будущего газопровода — а их 87 штук — обезвредят перед началом работ. На дне будут смонтированы опоры из камня. Другие объекты на морском дне, включая археологические находки, а также кабели и трубы, будут защищены или обойдены в процессе строительства», — говорит Ниеминен.

Срок использования труб для транспортировки природного газа — 50 лет.

Прокладка газопровода начнется весной, ущерб для экологии постараются максимально снизить

Подготовительные работы по прокладке газопровода должны начаться этой весной, ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

«Работы вызовут том числе помутнение воды, шум и изменение давления. Самый большой экологический ущерб будет причинен обитающим недалеко от места строительства животным — например, тюленям, рыбам и птицам — во время обезвреживания снарядов», — рассказывает Ниеминен.

Однако, согласно всем требованиям, предъявленным в разрешении на строительство газопровода, последствия для окружающей среды будут минимизированы.

«Их снизят при помощи ограничения времени и территории работ, а также при помощи установки защитного колпака. На время прокладки газопровода будет создана охранная зона, и в течение непродолжительного срока она будет затруднять движение судов и работу рыболовецких компаний».

Компенсации рыболовам

Получатель разрешения обязуется возместить промышленным рыболовам потери, вызванные строительными работами.

«Рыболовным хозяйствам ежегодно будут выплачивать 33,5 тысячи евро — для компенсации ущерба промышленной рыбной ловле, нанесенного строительством и использованием газопровода», — сообщает Ниеминен.

Размер сумм, выплачиваемых рыболовецким компаниям, будет пересматриваться каждые пять лет.

Работы, на которые получены необходимые разрешения, можно будет начинать до того, как вступят в силу все договоренности, так как на подготовительные работы получено специальное разрешение.

«Сторона, получившая разрешение, обязана внести залог в 70 миллионов евро для покрытия ущерба, который может быть вызван расторжением договоренностей и изменением предписаний в разрешениях».

Йоханна Вехкалуото