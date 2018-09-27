Финразведка Украины выиграл конкурс на лучшее расследование среди 155 участников

Государственная служба финансового мониторинга Украины впервые стала финалистом международного конкурса "Лучшее дело Эгмонтской Группы" (BECA). Об этом стало известно во время пленарного заседания Эгмонтской Группы подразделений финансовой разведки, которое состоялось 24-27 сентября с участием более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга Украины со ссылкой на руководителя службы Игоря Черкасского, дело, которое выиграло конкурс, касалось многоступенчатого и беспрецедентного по своей сложности расследования коррупции и отмывания средств бывшими высокопоставленными чиновниками Украины.

Отмечается, что Госфинмониторингом в 2014 году принято решение о приостановлении расходных операций по украинским счетам компаний- нерезидентов. В результате, на счетах компаний-нерезидентов в банковских учреждениях Украины заморожено более $ 1,4 млрд.

В рамках уголовного производства, по представлению Генеральной прокуратуры Украины, на заблокированные в 2014 году Госфинмониторингом средства наложен арест на сумму эквивалентную $ 1,45 млрд, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства в 2017 году.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что конфискованные у Януковича $ 1,5 млрд "до копейки" перечислены в бюджет страны и уже давно работают на армию и людей.

20 февраля Госказначаейство отчиталось, что в госбюджете 2017 года остались неиспользованными 15,5 млрд грн, конфискованных у окружения экс-президента Виктора Януковича, с 29,5 млрд полученных в рамках исполнения решения суда.