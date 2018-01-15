Финская Wartsila отказалась от поставок генераторов в Крым из-за санкций

Финская компания Wartsila не будет поставлять генераторы крымскому судостроительному заводу «Залив». В связи с этим завод сдвинул сроки строительства аварийно-спасательного судна за 2,8 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами Минтранса, который выступает заказчиком судна. Эту информацию изданию подтвердили в Wartsila.

Представитель компании пояснил, что отказ поставлять дизельные генераторы связан с санкциями Евросоюза. «Этот вопрос тщательно рассматривался, и было принято решение, что это (поставка.— “Ъ”) не будет соответствовать существующему санкционному режиму. Поэтому Wartsila не может предоставить запрошенное оборудование»,— сказал собеседник. Он отметил, что компания готова продолжать сотрудничество с Россией, но только в рамках действующих правил.

Напомним, что санкции ЕС были продлены в середине декабря по итогам двухдневного саммита. Решение было принято после того, как участники встречи заслушали доклады канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о выполнении минских договоренностей.