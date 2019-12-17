Финстабильность в случае отмены национализации "Приватбанка" будет удержана - НБУ

Нацбанк Украины признает "Приватбанк" неплатежеспособным в случае судебного решения об отмене национализации. Об этом заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, отметив, что финансовая стабильность при этом будет удержана.

"Если будет отменена национализация, это означает двустороннюю реституцию, то есть отмену всех других действий, которые были сделаны после национализации, включая докапитализацию банка, вследствие чего банк потеряет капитал и признается неплатежеспособным. Все дальнейшие действия мы будем координировать с правительством", - цитирует Рожкову hromadske.

По ее словам, пока никаких прогнозов относительно решения суда нет, но в случае отрицательного решения НБУ имеет план и удержит финансовую стабильность.

"Это будет немножко сложнее, это будет негативным сигналом для инвесторов... и это осложнит нашу работу в принципе, но это не разрушит нашу финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ", - утверждает замглавы НБУ.

Кроме того, она добавила, что международные партнеры Украины понимают, что судебная ветвь власти является независимой и влиять на нее ни правительство, ни Нацбанк не могут. Однако там настаивают на том, чтобы государство сделало максимум для сохранения финансовой стабильности и возврата выведенных из "Приватбанка" средств вкладчиков.

Сообщалось, что 19 декабря Шестой апелляционный административный суд рассмотрит жалобу государства на решение Окружного админсуда от 18 апреля об отмене национализации "Приватбанка".

21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Сегодня суды разных инстанций рассматривают сотни знаковых производств, связанных с "Приватбанком".

По материалам: Hromadske.ua