Фирмы Курченко вывезли с Донбасса в РФ миллион тонн угля

Россия получила из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 940 тысяч тонн антрацита и еще около 95 тысяч тонн других сортов угля, сообщает Liga.net.

Отмечается, что это только те объемы, которые официально попали в статистику железнодорожных перевозок РЖД. В 2015 году в РФ из Украины нелегально вывезли около 1,3 млн тонн угля только антрацитовой группы.

По информации издания, вывозят из Донбасса уголь в РФ фирмы беглого Сергея Курченко "Петролеум капитал", "Внешторгсервис" и ряд других компаний. В дальнейшем топливо идет на экспорт в европейские и африканские страны. Схему таких поставок наладили еще два года назад.

Российские госорганы оформляют вывоз донбасского угля как импорт из Украины. Поставщики, учрежденные лидерами боевиков "ЛНР/ДНР", проходят в документах, как украинские компании.

Получатели угольной продукции в России переоформляют нелегальный уголь и экспортируют его из российских портов или поставляют на электростанцию на юге РФ, принадлежащую "Газпрому". Затем часть вывезенного из Донбасса топлива возвращается в Украину под видом южноафриканского для потребностей государственной "Центрэнерго".

Кроме структур Курченко поставками угля из Донбасса в РФ занимается компания "Угольные технологии" из Ростова-на-Дону. Учредителем компании значился Валерий Донсков. Позже среди собственников "Угольных технологий" появились еще два человека - Вячеслав Дрюченко и Александр Мельничук. Все трое владеют по 33% уставного капитала трейдера.

Мельничук на сепаратистских ресурсах упоминается как "заместитель министра энергетики ЛНР". Мельничук также владеет 10% в основанной в сентябре 2014 года "Крымской топливной энергетической компании" (КТЭК, Симферополь). Мажоритарный собственник этой компании через днепровскую компанию ЮГ-Скан - Сергей Огурцов. В Верховной Раде пятого созыва Огурцов числился помощником беглого экс-депутата Олега Царева.

У Мельничука есть брат - Сергей. Он является владельцем зарегистрированной в Киеве компании "Ровеньки-Углепостач". Эта компания до марта этого года была крупнейшим легальным экспортером добытого в ОРДЛО сортового антрацита. Уголь компания покупала у холдинга ДТЭК Рината Ахметова. Из-за блокады оккупированных территорий "Ровеньки-Углепостач" свернула экспортный бизнес.