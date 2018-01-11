Фирташ против Ахметова: новые детали сделки и тяжбы за Укртелеком

Кто давит многомиллионным иском на Рината Ахметова, на чьи деньги изначально куплен Укртелеком и какие кредиторы стояли за австрийским фондом EPIC?

Недавнее определение кипрского суда о заморозке активов и счетов владельца корпорации СКМ Рината Ахметова стало главной зацепкой для того, чтобы, наконец, детально разобраться, как же происходила покрытая мраком приватизация крупнейшего оператора фиксированной связи и интернета Укртелеком. Более того, как оказалось, решение арбитража в Лондоне обязывает СКМ заплатить $760 млн.

Само определение на Кипре не позволяет узнать всех деталей. Как уже писала LIGA.net, об истце - кипрской компании Raga Establishment Ltd, которая потребовала от СКМ $760 млн доплаты за Укртелеком, - ранее мало что было известно. Существовали только косвенные признаки возможной связи ее с экс-главой администрации АП Сергеем Левочкиным. Много слухов было и вокруг самой непрозрачной приватизации Укртелекома. Выдвигались разные версии насчет того, в чьих интересах в 2011 году мог действовать изначальный покупатель компании, зачем телеком-оператор потом понадобился СКМ. Но какой-либо конкретики или последовательной логической связи фактов никогда не существовало. По крайней мере в открытом доступе.

Тайная сделка

Общедоступных данных о приватизации и последующей перепродаже Укртелекома было не очень много. Государство продало 92,79% акций оператора в 2011 году компании ЕСУ, дочерней фирме австрийского фонда EPIC. А два года спустя фонд перепродал актив Ринату Ахметову.

Но тут в начале 2017 года вдруг выясняется, что была еще одна сделка - тайная. Некая Raga Establishment Ltd (прежнее название - Epic Telecom Invest Ltd), как оказалось, выкупила у фонда EPIC Укртелеком, а потом перепродала его в 2013 году Ахметову за $860 млн. Согласно кипрскому определению, Raga принадлежит Денису Горбуненко - украинскому экс-банкиру, живущему в Лондоне. Согласно судебной претензии Raga, после сделки в 2013 году она получила от СКМ только первый транш - $100 млн. После чего корпорация Рината Ахметова перестала платить.

LIGA.net повторно обратилась к юридическим представителям Raga и попросила предоставить больше деталей о судебном процессе. Кипрскому определению о заморозке активов Ахметова предшествовало решение лондонского арбитража по иску Raga.

Этот суд принял решение 26 июня 2017 года. Как раз он и обязал СКМ доплатить за Укртелеком $760 млн. Истец передал в редакцию копию решения лондонского арбитража. В нем есть большое количество подробностей о том, как и у кого именно СКМ покупал Укртелеком.

Подержать хотел каждый

Итак, согласно материалам дела, переговоры между Raga и СКМ начались еще в августе 2012 года. То есть спустя чуть больше года после приватизации. Согласно доводам ответчика, переговоры начались по запросу экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Рината Ахметова купить долю в Укртелекоме. Также Янукович, по версии ответчика, сказал, что у него есть сомнения в возможности истца развивать телеком-оператора и управлять им. Ринат Ахметов попросил Илью Архипова (экс-директора СКМ, отвечавшего за телеком и медиа) начать переговоры. На первой встрече в августе 2012 года также присутствовал Ярослав Порохняк, который, как тогда это понимал ответчик, был юридическим советником Валерия Хорошковского (экс-глава СБУ во времена Януковича). Порохняк также долгое время занимал руководящие посты на канале Интер до тех пор, пока Хорошковский не продал его владельцу группы DF Дмитрию Фирташу и главе администрации Януковича Сергею Левочкину в 2013 году.

По версии ответчика, в ходе начальных переговоров по потенциальной покупке Укртелекома считалось, что Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, примерно равной 25%. А Сергей Арбузов, выступавший доверенным лицом беглого президента в переговорах, якобы проинформировал Архипова, что контрольный пакет у Фирташа.

Согласно доводам СКМ, Хорошковский позже продал свои акции владельцу группы DF. И тот стал 100-процентным держателем пакета акций в операторе. Именно 100% акций, а не 25% интересовали СКМ.

Но Raga со своей стороны заявляет, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был все тот же Денис Горбуненко. Он якобы купил компанию у ее прежнего владельца - Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь, соответственно, хочет вернуть вложенные деньги.

Ринат Ахметов дает заднюю

Теперь самое интересное. Как СКМ объясняет, почему перестала платить компании Raga последующие транши за Укртелеком в 2013 году? По версии ответчика, продавцы просили хранить всю информацию о владельцах Укртелекома в тайне. И у СКМ даже не было возможности провести перед покупкой аудит актива. К тому же со сделкой поторапливало и правительство, которое тоже хотело сохранять полную конфиденциальность происходящего. Поэтому ответчику якобы пришлось положиться на ряд предоставленных со стороны истца заявлений и гарантий и буквально купить "кота в мешке". Raga это опровергает. В решении суда есть ссылка на показания заместителя председателя набсовета DF Group Роберта Шетлера-Джонса, по словам которого СКМ была прекрасно осведомлена о ситуации в Укртелекоме перед его покупкой. Команда управленцев Ахметова якобы в течение нескольких месяцев наблюдала за менеджерами телеком-оператора. Версия Raga: СКМ купила Укртелеком так оперативно, из-за того что на корпорацию давил экс-президент Янукович.

Дальнейший ход событий по версии СКМ: после сделки с Raga в конце 2013 года в Укртелекоме был наконец-таки проведен аудит. И выяснилось, что ЕСУ не выполняла своих инвестобязательств перед государством. Компания на протяжении пяти лет после приватизации должна была вложить в актив $450 млн инвестиций; построить и передать в государство сеть спецсвязи. Также, согласно тексту решения арбитража, в СКМ были озадачены, когда узнали в марте 2014 года, что Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии по ордеру одного из окружных судов США и что активы бизнесмена могут быть конфискованы. В конце марта СКМ написала в Raga письмо, что та ввела корпорацию в заблуждение по ряду причин. Во-первых, у Ахметова якобы не знали о дополнительных обязательствах перед государством, во-вторых, что сама приватизация, как выяснили в корпорации в 2014 году, была проведена вне закона, без раскрытия реальных бенефициаров.

Поэтому СКМ решила не платить Raga последующие транши по сделке и выдвинула встречные требования - разорвать договор о покупке и вернуть Ринату Ахметову первый транш за Укртелеком. Впрочем, это вряд ли означало бы, что актив снова вернулся в собственность Raga. Ведь ФГИ уже одержал победу в двух украинских судах и, можно сказать, почти вернул компанию государству. Кстати, такой поворот событий был бы очень выгоден для СКМ. Потерять $100 млн уплаченного первого транша по сделке с Raga в 2013 году и потенциальные $82 млн пени в 2018 году, насчитанные ФГИ - это все же лучше, чем долг в размере $760 млн.

Но аргументов для того, чтобы откреститься от долга Raga, у СКМ не хватило. Арбитраж поддержал требования Raga по выплате денег. Как сообщили вчера в пресс-службе СКМ, корпорация подала в прошлом году апелляцию на решение лондонского суда. Рассматриваться оно будет в этом году. В пресс-службе DF Group на запрос журналиста LIGA.net не ответили. Активы богатейшего украинца Рината Ахметова останутся в стадии заморозки как минимум до 27 февраля. В этот день в кипрском суде будет проведено слушание, где корпорация попытается оспорить текущий вердикт. "До этого времени определение о заморозке остается в силе", - говорит юрист Raga.

Стас Юрасов