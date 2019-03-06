Фискальная служба разделилась на Налоговую и Таможенную

Кабинет Министров утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, на которые Украина обязалась разделить ГФС перед МВФ.
Данное решение принято на заседании правительства в среду, 6 марта, передают Українські Новини.
Проект акта был разработан в связи с реорганизацией Государственной фискальной службы и разделения ее на Налоговую и Таможенную службы.
Как отмечается, деятельность обеих служб будет координироваться Кабмином.
Главы служб назначаются на конкурсной основе и увольняются правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы.
Предельную численность работников служб также устанавливает правительство.
Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования, кроме отдельных пунктов в части лицензирования производства, оптовой и розничной торговли и хранения топлива, которые вступают в силу с июля текущего года.