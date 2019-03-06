Фискальная служба разделилась на Налоговую и Таможенную

Кабинет Министров утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, на которые Украина обязалась разделить ГФС перед МВФ.

Данное решение принято на заседании правительства в среду, 6 марта, передают Українські Новини.

Проект акта был разработан в связи с реорганизацией Государственной фискальной службы и разделения ее на Налоговую и Таможенную службы.

Как отмечается, деятельность обеих служб будет координироваться Кабмином.

Главы служб назначаются на конкурсной основе и увольняются правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы.

Предельную численность работников служб также устанавливает правительство.

Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования, кроме отдельных пунктов в части лицензирования производства, оптовой и розничной торговли и хранения топлива, которые вступают в силу с июля текущего года.