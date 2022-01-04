Фонд держмайна виставляє на продаж Одеський завод шампанських вин

Фонд державного майна України виставить на продаж Одеський завод шампанських вин за стартовою ціною 87,4 млн грн. Аукціон призначено на 1 лютого, повідомляє пресслужба ФДМ.

На аукціон фонд виставить 35 об'єктів нерухомості Одеського заводу шампанських вин, зокрема головний корпус заводу площею 6,3 тис. м², склади, котельні приміщення, винні сховища, резервуар в Одесі. Головна будівля заводу та арка на в'їзді - пам'ятки архітектури й містобудування місцевого значення.

Окрім того, до майнового комплексу заводу увійшло 803 одиниці обладнання та сім транспортних засобів.

Земельна ділянка на Французькому бульварі, де розташований завод, становить 3,6 га.

Згідно з документацією ФДМУ, простроченої кредиторської заборгованості Одеського заводу шампанських вин немає.

Одна з умов приватизації - забезпечити зберігання видів діяльності з виробництва виноградних вин протягом трьох років.

Пресслужба відомства зазначила у Facebook, що завод - одне з найстаріших підприємств країни. "Саме тут 1899 року почалася історія виробництва ігристого вина в Україні", - ідеться у повідомленні.

Упродовж понад 100 років існування виробництво вина на Одеському заводі кілька разів припиняли, востаннє це сталося 2018 року.

Потужності заводу ще з 1992 року передали в оренду приватному акціонерному товариству "Одеський завод шампанських вин".

У листопаді 2021 року одеське видання "Думская" писало, що до будівлі заводу на Французькому бульварі переїде Музей сучасного мистецтва Одеси. Раніше планували, що громадська організація "Інститут розвитку Одеси" та галерист Марат Гельман відкриють у ньому Будинок художника - "творчий хаб для авторів з усієї України та інших країн", і розмістять 50 майстерень, які у вихідні дні перетворюватимуться на виставковий простір.