Фонд гарантирования сменил руководителя

Глава ФГВФЛ подал в отставку в связи с приближением к концу пятилетнего срока, определенного Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц"

16 июля Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию директора-распорядителя ФГВФЛ Константина Ворушилина.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, с 18 июля 2019 Административный совет назначил директором-распорядителем Фонда Светлану Рекрут, которая ранее занимала должность заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ.

По словам Ворушилина, среди основных достижений Фонда - внедрение автоматизированной системы выплат и обеспечения быстрого возмещения более 90 млрд грн около 2 млн вкладчиков неплатежеспособных банков.

Он также отметил, что на сегодня Фонд полностью рассчитался по кредитам НБУ и начал досрочный возврат заимствований от Минфина, которые привлекались для обеспечения выплат гарантированного государством возмещения вкладчикам банков. В общей сложности, Нацбанку возвращено 20,15 млрд грн, а Минфину - 10,12 млрд грн. Кроме того, этим учреждениям выплачено около 11 млрд грн процентов.

В свою очередь, Светлана Рекрут отметила, что перед командой Фонда стоит задача продолжения выполнения обязательств перед кредиторами банков и государством.

"Поскольку остаток долга перед Министерством финансов в настоящее время превышает 49 млрд грн в виде векселей и еще более 67 млрд грн по процентам, самым важным заданием, над которым Фонд будет работать в ближайшее время, является реструктуризация процентов по этим кредитам", - рассказала Рекрут.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физлиц сформировал очередные два пула, включающие в себя активы, которые ранее выставлялись на торги, но не были выкуплены.