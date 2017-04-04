Фонд гарантирования вкладов планирует на этой неделе пустить с молотка активы 55 банков-банкротов

Общая сумма активов банков, которые Фонд гарантирования вкладов собирается продать на этой неделе, составляет 7 млрд 601 млн грн.

Среди банков, активы которых будут распроданы, указан "Хрещатик" Фото: volynnews.com

На этой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует продать активы 55 банков-банкротов, которые ликвидируются, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая сумма активов составляет 7 млрд 601 млн грн.

"Из них на сумму 6,35 млрд грн выставлены права требования по кредитам, на 1,2 млрд грн - основные средства ликвидируемых банков. Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 49,49 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об активах банков "Хрещатик", "Дельта Банк", "Финансы и кредит", "Надра" и других.

12 февраля член совета Национального банка Украины Василий Фурман заявил, что в Украине чистка банковской системы завершена. Он отметил, что банки, особенно маленькие, будут продолжать банкротиться или самоликвидироваться, но подчеркнул, что такого, как раньше, когда каждую неделю "пачками банки уходили с рынка", не будет.