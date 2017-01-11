Фонд госимущества решил приватизировать "Черноморское морское пароходство"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение выставить на приватизацию судоходную компанию "Черноморское морское пароходство".

Об этом сообщает УНИАН.

Первичная стоимость основных средств предприятия по состоянию на 30 сентября прошлого года составляла 180,5 млн грн, а остаточная - 83,2 млн грн.

Также Фонд госимущества решил приватизировать "Устьдунайводшлях".

При этом, на данный момент, отсутствует информация о сроках и условиях конкурсов по приватизации данных предприятий.

Напомним, согласно Бюджетному кодексу, в 2016 году от приватизации ФГИУ должен был направить в бюджет 17,1 млрд грн. Однако поступления от продажи госимущества в прошлом году составили около 330 млн грн. Большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн не подал заявку ни один инвестор. Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики.