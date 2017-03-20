Forbes составил список богатейших людей мира

Американское издание Forbes 20 марта опубликовало ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров.
В 2016 году число миллиардеров впервые превысило две тысячи человек.
Уточняется, что число тех, чье состояние составляет более $1 млрд, увеличилось с 1810 до 2043 человек.
Суммарное состояние богатейших людей планеты выросло на 18%, до $7,67 трлн.
Четвертый год подряд рейтинг издания возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние выросло с $75 млрд до $86 млрд.
Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет увеличил свое состояние на $14,8 млрд и стал вторым в списке.
Основатель Amazon Джефф Безос переместился с пятого места на третье. Его состояние было оценено в $72,8 млрд.
Основатель Facebook Марк Цукерберг занял пятую строчку в рейтинге Forbes.