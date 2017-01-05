Forex Club дал прогноз гривни до конца января

Курс гривни на наличном рынке до конца января может находиться в диапазоне 27-28,5 грн/долл.

Об этом говорится в прогнозе относительно валютного рынка в Украине на январь 2017 года от Forex Club, предоставленного в распоряжение Укринформа.

"Курс наличного доллара США в январе может составить 27-28,5 грн, безналичного - 26,25-27,5 грн. Превышение этих уровней возможно в случае агрессивного поступления ликвидности в рынок, либо при выходе крупного покупателя на межбанк", - говорится в сообщении.

Аналитики Forex Club отмечают, что после резкого ослабления гривни в конце декабря валютный рынок вышел на новые ценовые отметки, которые приемлемы для торможения некритического импорта и будут стимулировать украинский экспорт. По мнению Forex Club, на новых уровнях НБУ будет проще компенсировать нехватку предложения валютными интервенциями, чем на уровнях ниже 26 грн за доллар.

Сдерживать спрос на иностранную валюту будут высокие коммунальные затраты, которые ограничивают доступный у населения ресурс на покупку валюты. Кроме того, ресурс будет ограничивать сезонное сокращение наличности после новогодних и рождественских праздников, указывают аналитики.

"Снижение лимита наличных операций до 50 тыс. грн со стороны НБУ будет сдерживать теневой сектор экономики и, соответственно, сокращать долю валютных операций. Однако эффект от введения новой меры будет ощутим через некоторое время", - отмечает старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

Эксперты клуба отметили, что отток депозитов и средств с корсчетов ПриватБанка продолжится из-за недоверия населения и бизнеса к банковской системе. В зависимости от агрессивности оттока гривневые средства будут поступать, в том числе, на наличный валютный рынок, продавливая спрос. При активном оттоке валютных депозитов возможно формирование нехватки валюты в банке, которую ПриватБанк будет компенсировать покупкой валюты на межбанке, что может создать дисбаланс между спросом и предложение