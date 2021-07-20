Формула "Роттердам+" була вигідною для держави, однак суперечила верескам Коломойського, - експерт

Формула визначення вартості вугілля "Роттердам+" була вигідна для держави Україна, однак суперечила інтересам феросплавних заводів олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Бориса Кушнірука.

"Мені доволі кумедно чути, що держава від цього програла. Тому що насправді держава від цього виграла, тому що вона отримала можливість, щоби газові, вугільні державні підприємства отримували значно більше коштів за вугілля, яке вони видобувають, відповідно скорочується їх збитковість. А от якраз хто постраждав - це постраждали якраз феросплавні заводи Коломойського, тому він і розгорнув цю медіа-кампанію", - заявив економіст.

Він наголосив, що формула "Роттердам+" була застосована на прозорому і європейському принципу імпортного паритету.

"А що таке формула "Роттердам+"? Це формування, як для будь-якого сировинного товару, ціни на базі певного індексу, який встановлюється на якійсь загальновизнаній площадці. Такою загальновизнаною площадкою є індекс на базі Роттердаму", - пояснив Кушнірук.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено більше 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули. Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.



