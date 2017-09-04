Фракция БПП предложила поднять минимальную зарплату до 4000 грн

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде предлагает повысить минимальную зарплату в Украине до 4 тыс. грн.

"Кроме повышения пенсий мы обращаемся к правительству относительно дальнейшего повышения минимальной зарплаты до уровня 4 тыс. грн", - сказа глава фракции Артур Герасимов на заседании согласительного совета парламента.

Напомним, что минимальная зарплата в Украине была повышена до 3200 грн с 1 января 2017 года.

Читайте также: Минюст аргументировал миллионные зарплаты чиновников ведомства

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2017 года составила 7339 грн. По данным Госстата, По данным реальная зарплата (с учетом инфляции) в июле 2017 года относительно июля 2016 года возросла на 17,2%.