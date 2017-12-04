Frankfurter Allgemeine: Вечные споры вокруг проекта "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" должен будет доставлять российский газ до Германии по дну Балтийского моря. Однако уже сегодня существует множество препятствий на пути реализации проекта - и их число неуклонно растет. Против выступает как Брюссель, так и страны, имеющие выход к Балтийскому морю, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Руководство компании-оператора Nord Stream 2, несмотря на правовые проволочки, уверено в том, что строительство "Северного потока-2" начнется и закончится в срок, сообщает издание. По словам финансового директора компании Пола Коркорана, первые разрешения на реализацию проекта должны поступить уже в этом месяце. Предоставить разрешения должны ведомства пяти стран, в том числе Германии.

Против проекта выступают несколько стран Восточной Европы. На этой неделе, сообщает автор, власти Дании заявили о том, что могут запретить прокладку газопровода в своих территориальных водах. По словам Коркорана, если Дания наложит вето, "мы будем думать об альтернативном маршруте" в обход территории страны.

Финансовый директор Nord Stream 2 выразил разочарование в связи с намерением Еврокомиссии изменить Газовую директиву (являющуюся частью Третьего энергопакета ЕС. - Прим. ред.). "Когда мы начинали проект, мы знали правовое положение, но ЕС предлагает сейчас изменить его, и мы не знаем, что в деталях означает это предложение", - отметил Коркоран.

Твердую позицию Берлина относительно проекта подверг критике бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. "Если Германия демонстрирует готовность пожертвовать безопасностью своих соседей в угоду собственным торговым интересам, она не должна удивляться, если эти страны решат действовать в том же ключе", - заявил он в интервью Bild. Через этот газопровод не только пойдет российский газ, но и будет осуществляться российское влияние. Европа, по словам Расмуссена, пытается избавиться от зависимости от российского газа, который Россия в последние годы использует как политическое оружие. "Одним-единственным политическим решением Германия перечеркивает всю положительную работу, проделанную ЕС".

В ходе короткого визита в Россию глава германского МИДа Зигмар Габриэль раскритиковал позицию Еврокомиссии по проекту "Северный поток-2". По словам министра, российский газовый концерн "Газпром", а также его партнеры и все инвесторы крупнейших энергетических проектов нуждаются в правовой безопасности, указывает в заключение автор.