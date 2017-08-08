Франция финансирует строительство солнечных электростанций в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Власти Франции предоставят Украине финансовую и техническую помощь, чтобы реализовать проект строительства солнечных электростанций в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает вице-премьер-министр, ответственный за энергетику, экологию и использование недр Владимир Кистион на своей странице в Facebook.

Он отметил, что общий план проекта намерены разработать до конца 2017 года с помощью специалистов из Франции.

В свою очередь, до октября НЭК "Укрэнерго" - NPC Ukrenergo разработает технологические и экономические показатели, включая схему развития электросетевой инфраструктуры в зоне отчуждения и зоне безусловного отселения. Это позволит обеспечить подключение будущих мощностей солнечной энергетики в объеме до 1200 МВт.

"Мы соединим результаты исследований, изложенные в обоих документах с тем, чтобы эффективно реализовать важнейший для страны проект, который позволит втрое увеличить общий объем солнечной генерации в Украине", - резюмировал Кистион.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ГСП "Чернобыльская атомная электростанция" приступило к первому этапу комплексных испытаний хранилища отработанного ядерного топлива No2.