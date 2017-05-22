Франция поможет "Укрзализныце" получить деньги ЕС для расширения путей

Франция поспособствует привлечению средств Евросоюза для реализации проекта по изменению ширины железнодорожной колеи в Украине.

Об этом договорились во время Шестого заседания украинско-французской Рабочей группы по вопросам транспорта, сообщает пресс-центр Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что Украина рассказала французским партенерам о состоянии реформ в транспортной отрасли в государстве. Украинская сторона также отметила, что хотела бы использовать опыт специалистов железнодорожной отрасли Франции для развития украинской железнодорожной инфраструктуры. Это касается и строительства нового подвижного состава, в том числе с применением системы изменения ширины колеи для подвижного состава.

"Французская сторона рассмотрит возможность экспертно-консультационной помощи и будет способствовать привлечению средств Европейского Союза для получения технической помощи в реализации проекта по системе изменения ширины колеи в Украине", - подчеркнули в министерстве.