Французская Engie не откажется от Северного потока

Французская энергетическая корпорация Engie продолжит поддерживать проект Северный поток-2, несмотря на санкции США. Об этом заявил председатель Совета директоров группы компаний Engie Жерар Местралле на полях Гайдаровского форума, проходящего в Москве, сообщает ТАСС.

"Мы являемся партнерами по Северному потоку-2, мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать его при любых условиях", - сказал он.

Местралле также отметил, что несмотря на принятие Конгрессом США закона, вводящего новые санкции против проекта, компания Газпром заключила соглашение с партнерами по проекту гораздо раньше. "Я считаю, что нет поводов для беспокойства", - подчеркнул он.

Речь идет о законе, принятом в США в августе 2017 г., который ужесточает санкции в отношении России. Согласно ему, президент США может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно.

Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся планированием строительства, принадлежит российскому Газпрому на 100%. Половину стоимости газопровода (до 10 млрд евро) должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Ранее глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев заявил, что завершение строительства Северного потока-2 подорвет экономику Украины и позволит РФ начать полноценную военную агрессию.