Французский ритейлер Decathlon хочет покрыть магазинами всю Украину

Французский бренд спортивной одежды Decathlon, входящий в международную группу Auchan Group, весной 2019 года запустит в Украине онлайн-магазин одновременно с первым физическим магазином.

Как сообщает Интерфакс-Украина, площадь первого магазина - около 2,5 тыс. кв. м (традиционный формат для Decathlon - 3-4 тыс. кв. м). В нем будут шоу- румы и зоны тестирования спорттоваров. Онлайн-магазин будет предлагать как адресную доставку, так и самовывоз из физического магазина.

Поставлять товары будут со склада, расположенного в Польше возле границы с Украиной. Инвестиции в первый магазин составили около 1 млн евро.

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В планах компании - покрыть интернет-магазинами всю территорию Украины. Прежде чем расширять сеть, компания тщательно изучит рынок. Если реакция киевских потребителей будет позитивной - Decathlon войдет и в регионы.

Сейчас производство товаров компании расположено в Закарпатской, Сумской и Черниговской областях. Ведутся переговоры с несколькими другими производителями.

Справка. Сеть магазинов спорттоваров Decathlon включает почти 1,5 тыс. магазинов в 46 странах мира. В компании работает около 85 тыс. сотрудников. 99% продукции в магазинах сети - товары собственных брендов. Компания планирует по итогам 2018 года выйти на чистую прибыль в 12 млрд евро, а количество собственных брендов нарастить с 30 до 60.

