Гаагский арбитраж может 1,5 года подсчитывать убытки Украины от оккупации Крыма - "Нафтогаз України"

Гаагский арбитраж может 1,5 года подсчитывать убытки Украины от оккупации Крыма, заявила глава "Чорноморнафтогазу" Светлана Нежнова, сообщает пресс- служба НАК "Нафтогаз України" 11 марта в Facebook.

Отмечается, что третейский суд в Гааге при определении суммы компенсации за захваченные Россией в Крыму активы будет учитывать не только стоимость имущества, но и недополученную прибыль за годы оккупации.

"После того, как суд признал, что государство Россия виновна в потере крымских активов, его работа сосредоточится на установлении размера убытков. Дело это, к сожалению, не быстрое, определение суммы ущерба может занять около 1,5 года", - сказала Нежнова.

По ее словам, наказание неотвратимо, и "российским властям вновь придется объяснять своим гражданам, которые уже пережили импортозамещение, когда же конец расплате за захват чужой территории".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

20 сентября 2017 года НАК "Нафтогаз України" и шесть ее дочерних компаний, среди которых "Чорноморнафтогаз", подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в Автономной Республике Крым. В компании оценили убытки в связи с захватом Россией активов в Крыму в $5 млрд.

1 марта 2019 года арбитраж в Гааге подтвердил вину России в потере НАК "Нафтогаз України" своих активов в Крыму. Исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что следующий шаг - решение арбитража о компенсации за потерю этих активов. Сумма, которую требует "Нафтогаз", составляет около $8 млрд с процентами.