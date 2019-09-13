Гаагский арбитраж отказал РФ в пересмотре вопроса юрисдикции по "крымскому" иску ПриватБанка

Дело было начато в 2015 года за нарушение РФ обязательств в отношении банка в Крыму.

Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала Российской Федерации в требовании пересмотра вопроса юрисдикции по иску ПриватБанка об экспроприации его активов в Крыму, сообщила пресслужба банка в пятницу, 13 сентября.

"12 сентября 2019 года Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против Российской Федерации отказала Российской Федерации в требовании пересмотра решенных вопросов по юрисдикции производства и нарушенных обязательств, как указано в промежуточном арбитражном решении от 24 февраля 2017 года и частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года", - говорится в сообщении банка.

Дело в арбитраже было начато ПриватБанком 13 апреля 2015 года за нарушение РФ обязательств в отношении ПриватБанка по активам в Крыму по соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенным между Украиной и Российской Федерацией. РФ не принимала участия в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений. В настоящее время РФ назначила своих представителей в суде, и судебное производство продолжит свой переход к следующему этапу.

Как сообщалось, в июне-2019 замглавы правления банка Галина Пахачук сообщила, что ПриватБанк оценивает свои потери в результате аннексии Крыма в $ 9 млрд. "Иск подан на сумму свыше $ 1. Но, если в целом оценить потери, то я считаю, что банк потерял более $ 9 млрд - это валютная позиция, это кредиты", - заявила Пахачук.

