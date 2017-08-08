Гаагский суд принял к рассмотрению иск "Нафтогаза" против России из-за захвата активов в Крыму

Международный уголовный суд в Гааге принял к рассмотрению иск национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" против Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Гаагского трибунала.

Иск был подан из-за утраты "Нафтогазом" активов на территории оккупированного полуострова Крым в 2014 году.

Отметим, "Нафтогаз" ссылается на нормы Соглашения между правительствами РФ и Украины о защите инвестиций, которое было подписано 27 ноября 1998 года, а также на правила, которые были приняты Комиссией Организации Объединенных Наций по международному торговому праву в 1976 году.

Как сообщил NewsOne ранее, 17 октября Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и ее шесть дочерних компаний инициировали арбитражное производство против Российской Федерации с требованием возместить убытки, причиненные незаконным захватом активов группы в Крыму.

Сообщается, что "Нафтогаз" инициировал производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известной как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

По данным пресс-службы, "Нафтогаз" предварительно оценил ущерб группы в 2,6 млрд долл. Речь идет об имуществе НАК "Черноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты", "Газа Украины" и "Ликво".

NewsOne

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