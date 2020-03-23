Газ для населення в березні подешевшає на 14%

У березні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ у рамках спеціальних обов'язків (ПСЗ), становитиме 3,4 тис. грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами), що на 14% менше, ніж у лютому 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба уряду, посилаючись на інформацію прем'єр- міністра Дениса Шмигаля.

"В умовах карантину та розгортання економічної кризи уряд прагне мінімізувати витрати людей на комунальні послуги, які зростуть у зв'язку зі збільшенням часу їх перебування вдома. Один із шляхів мінімізації - здешевлення газу для українців. Оптова ціна на природний газ, яку уряд і "Нафтогаз" забезпечили для потреб населення і виробників тепла в березні 2020 року, на 14% менше, ніж минулого місяця. Це дозволяє регіональним збутовим компаніям забезпечити зниження тарифу на 9-13% порівняно з лютим", - цитує прес-служба Шмигаля.

Зазначається, що, за інформацією НАК "Нафтогаз", така ціна у березні сформувалася завдяки тому, що на внутрішньому ринку з'явився новий ліквідний ціновий індикатор. Оператор газотранспортної системи України провів тендер на закупівлю газу на період поставки - березень-грудень 2020 року, і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить "до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу".

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Кабінет міністрів надав можливість теплогенеруючим підприємствам знижувати діючі тарифи на тепло залежно від ринкових цін на газ.

У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших захищених споживачів, яким "Нафтогаз України" поставляє газ у рамках спеціальних зобов'язань (ПСЗ), становила 3,95 тис. грн за тис. куб. м, що на 15% менше, ніж у січні 2020 року, і на 37% - ніж у лютому 2019 року.