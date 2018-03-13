Газ перекрыт (Süddeutsche Zeitung, Германия)

Собственно, 1 марта должно было стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной — во всяком случае, когда речь шла о продаже и транзите российского природного газа через Украину. Четыре года украинская государственная газовая компания «Нафтогаз» и контролируемый государством российский Газпром спорили о миллиардах. Теперь же все должно было вернуться в нормальную колею. Вместо этого с 1 марта между Киевом и Москвой разгорается новая газовая война. Может, она и будет иметь последствия для европейского газоснабжения, но это маловероятно.



Украина покупает у России газ для собственного потребления и с советских времен транспортирует его по своим трубопроводам в Европу. Газпром поставляет почти половину немецкого и почти треть европейского газа. До сих пор половина этого объема проходила через Украину. Эта российско-украинская сделка отрегулирована договором, действие которого заканчивается 31 декабря 2019 года. Однако из-за войны на востоке Украины Киев в конце 2015 года прекратил покупку российского природного газа и заменил его реимпортом из стран ЕС. Но транзит газа через Украину для Газпрома Киев продолжил: в конечном счете транспортные сборы приносят Украине ежегодно примерно два миллиарда долларов, что не так уж мало при производительности экономики в 104 миллиарда долларов в год.

В конфликте между двумя странами решение принимает арбитражный суд в Стокгольме



Вообще по всем спорным вопросам при интерпретации газовых договоров между Киевом и Москвой решение принимает арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма. Эти договоры заключались на основании шведского законодательства. В Стокгольме Газпром подал иск, чтобы Нафтогаз в будущем получал обозначенный в договоре объем газа, а неполученный объем газа все равно оплачивал. Нафтогаз требовал компенсации, поскольку Газпром якобы подал по украинским трубопроводам в Европу меньше газа, чем было согласовано, в результате чего Киев потерял миллиарды транспортных пошлин.



В трех случаях — в мае и декабре 2017 и 28 февраля 2018 года — стокгольмские судьи принимали решение в целом в пользу Украины. Стокгольмский арбитраж отклонил требования Газпрома на 56 миллиардов долларов за не поставленный Украине газ, уменьшил обязательства Киева по годовому отбору газа и обязал Газпром выплатить транзитные пошлины.



В результате Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,56 миллиардов долларов, а Нафтогаз обязан покупать у Газпрома газ до конца действия договора в 2019 году. Эти поставки должны были возобновиться 1 марта. Однако Газпром, руководство которого регулярно отчитывается перед президентом Владимиром Путиным, не захотел признавать решение Стокгольмской Торговой палаты. Газпром заявил, что подаст в Швеции встречный иск и с 1 марта больше не будет поставлять газ Украине. Кроме того, Киеву вернут уже переведенные деньги, сказал Александр Медведев, заместитель председателя правления Газпрома.

В ответ на это в Киеве министр энергетики и газовая компания потребовали от украинцев снизить потребление газа, в том числе и на предприятиях, а школы и университеты закрыть на пару дней.

Газпром объясняет свой отказ от поставок газа на Украину следующим образом: недопустимо, чтобы Стокгольмский арбитраж с одной стороны сокращал обязательный для Киева объем закупки газа, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, а с другой стороны обязывал Газпром продолжать транзит газа и выплачивать Киеву компенсацию. Суд в Стокгольме не обнародовал никакого обоснования своего решения. Московская экономическая газета «Коммерсант» сообщила, что Газпром проиграл спор, поскольку утверждал, будто сокращение транзита газа через Украину связано с падением спроса в Европе. В действительности же, как показывают данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международного энергетического агентства, спрос вырос. Российский экспорт газа в Европу достиг рекордного уровня.



Газпром провел через Украину меньше газа, чем было согласовано в договоре, потому что больше газа было поставлено в Германию через балтийский газопровод, а также по другим трубопроводам, цитировала газета один московский источник. Теоретически Газпром имеет право подать иск на Стокгольмский арбитраж в обычном шведском суде — но там судьи могут отменить решения Арбитражного суда только при наличии грубых формальных ошибок или превышении полномочий.



Главный вопрос: что произойдет, когда в конце будущего года закончится действие договоров?



Как скажется это решение суда и прекращение поставок газа из Москвы на Украине и на газоснабжении Европы? Пока никак. Президент Петр Порошенко сказал 3 марта на встрече с менеджерами газовой отрасли, что Украина свое снабжение газом увеличенными поставками «из Польши, Словакии и Венгрии… полностью застраховала». И Еврокомиссия подтвердила, что транзит российского газа в Европу по украинским трубопроводам продолжается в прежнем объеме. Вполне возможно, что и Газпром вскоре возобновит поставки Украине, чтобы избежать новых жалоб Киева в Стокгольме.



Важнейший вопрос: что произойдет после 1 января 2020 года, когда истечет срок действия договора между Газпромом и Нафтогазом о поставках и транзите газа? Газпром и тогда не сможет отказаться от Украины и ее трубопроводов. Правда, Газпром строит наряду с введенным в строй в 2011 году балтийским газопроводом второй трубопровод в Германию («Северный поток — 2»), однако разрешение на его прокладку дали пока не все страны на Балтике. «Северный поток — 2» вряд ли будет готов к концу 2019 года. Похожая ситуация —и с запланированным трубопроводом в Турцию через Черное море.

«И даже если эти трубопроводы будут готовы, то, как правило, проходит несколько лет, прежде чем они начинают работать на полную мощность. И даже тогда еще не хватает транзитных мощностей для нескольких десятков миллиардов кубометров природного газа в год», — говорит Ханс-Йоахим Луманн (Hans-Joachim Luhmann) из Вуппертальского института климата и энергетики. Правда, Газпром сетует, что цена на транзит газа по Украине слишком высока. Однако Киев может значительно снизить свою цену с 2020 года, чтобы сделать для Газпрома дальнейший транзит по ее украинским трубопроводам после 2020 года более привлекательным, заявил эксперт по энергетике Роман Низовых в интервью украинской англоязычной газете Kyiv Post.

Флориан Хассель