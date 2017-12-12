Газ в Европе быстро растет в цене из-за взрыва в Австрии

В результате взрыва и пожара на распределительном газовом хабе в австрийском Баумгартене стоимость газа в Европе стремительно подорожала, пишут "Ведомости".

Цена топлива на распределительном терминале Баумгартена по данным хаба CEGH уже взлетела в полтора раза - до $ 413. Газ с поставкой 12 декабря продается уже по $ 537.

Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что ограничение импорта газа из-за взрыва на хабе в Баумгартене в Австрии не повлияет на украинских потребителей. В украинских ПХГ достаточно запасов газа.

Соообщалось, что в результате взрыва погиб один человек, 18 получили ранения. По неподтвержденной информации причиной взрыва может быть техническая неисправность на предприятии, сейчас ведется расследование случившегося.

Взрыв вызвал серьезные повреждения, которые привели к нарушениям поставок природного газа в ряд европейских стран. Так, были нарушены поставки газа в южном направлении, в частности, в Хорватию, Италию и Словению. В западные страны Европы поставки осуществляются в обычном режиме.

В "Нафтогазе" заявили о том, что последствия взрыва на газовом хабе в Австрии на поставках газа в Украину никак не отразятся. "Даже возможное ограничение импорта газа из-за взрыва на хабе в Баумгартене в Австрии не повлияет на украинских потребителей", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

По материалам: Ведомости