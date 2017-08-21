Газ в сетях АЗС подорожал до 15 грн

За период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 грн/л - до 14,99 грн/л. Об этом OilNews сообщили в Консалтинговой группе А-95, ссылаясь на ценовой мониторинг рынка, сообщает liga.net.

На столичных АЗС WOG и ОККО цена газа за входные выросла на 1,5-1,63 грн/л до 14,99 грн/л, на KLO стоимость газа выросла на 1,15 грн/л до 14,94 грн/л, на Shell - на 1,99 грн/л до 14,59 грн/л, на AMIС - на 1,86 грн/л до 14,19 грн/л. "Авантаж" продолжает удерживать самую низкую цену на газ в Киеве - 13,35 грн/л (+1,4 грн/л).

Розничные цены на сжиженный газ обновили рекорд. Предыдущий пик 13,2 грн/л был зафиксирован в сентябре 2016 года.

Основным фактором подорожания аналитики называют нехватку ресурса.

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