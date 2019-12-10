Газом пользуются как оружием - Коболев о переговорах в Париже

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина готова к подписанию нового газового контракта с российским "Газпромом". Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV, подытожив газовые переговоры в Париже.

Он подтвердил, что пока никаких договоренностей по газовому вопросу достигнуто не было. "Переговоры продолжатся в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии", - отметил он.

Говоря о возможных действиях "Газпрома", Коболев сказал:

"Мне трудно предугадать действия "Газпрома". И мы в "Нафтогазе" всегда говорим, что мы с радостью конструктивно и легальным способом подписали бы новый контракт. Для этого все готово".

"Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы кризиса не было. И мы очень надеемся, что российская сторона на этот раз не повторит тот трюк, который был проведен в 2009 году, в 2006 году, когда был создан искусственный газовый кризис", - добавил глава "Нафтогаза".

По его словам, газовый кризис ничего хорошего для газового бизнеса в Европе не сделает.

"Это будет лишь очередным подтверждением, что газ является оружием, им пользуются как оружием и всем нужно держаться от газа подальше", - отметил Коболев.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже состоялся первый с 2016 года саммит в нормандском формате.

Участники встречи поддержали прекращение огня, обмен в формате "всех на всех" до 31 декабря, допуск Красного Креста ко всем удерживаемым лицам, разведение войск на трех участках, расширение мандата СММ ОБСЕ и продолжение разминирования.

Следующая встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России запланирована на март 2020 года. За это время политические советники лидеров нормандской четверки должны согласовать шаги по имплементации политических мер: принятия закона об особом порядке самоуправления ОРДЛО на постоянной основе, инкорпорации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и подготовку местных выборов.

По материалам: Радио Свобода