Газовая война: Правительству Германии должно быть стыдно из-за своей позиции - Аслунд

Правительству Германии должно быть стыдно из-за своей позиции по третьей газовой войне России против Украины. Так известный шведский экономист Андерс Аслунд прокомментировал недавние заявления представителей немецких властей о том, что виноваты якобы обе стороны.

"Германии должно быть стыдно: Газпром отказывается признавать решение международного арбитража с Нафтогазом, а немецкое правительство обвиняет обе стороны", - лаконично написал он.

Как пишет агентство Голос Америки, ранее спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что две стороны должны выполнять решение Стокгольмского арбитража.

"В интересах Германии, ЕС, РФ и Украины, чтобы эти обе страны доказали, что они являются надежными партнерами в газоснабжении Европы и гарантировали бесперебойные поставки", - сказал немецкий чиновник, также повторив более ранние заявления властей ФРГ о том, что российский газопровод Северный поток-2 в обход Украины "является исключительно коммерческим проектом".

Зайберт добавил все же, что "в интересах Германии и Европы, чтобы Украина продолжила играть роль в транзите российского газа".

В конце февраля 2018 года Стокгольмский трибунал вынес решение в пользу Нафтогаза по большинству важных вопросов в споре с Газпромом, обязав российского монополиста выплатить Украине $4,63 млрд. В ответ на это 1 марта Газпром на 20% снизил давление в газопроводах с российской стороны ГТС и отказался начать поставки газа в Украину, заявив о расторжении всех ранее заключенных с Нафтогазом контрактов.

Чтобы спасти ситуацию в морозы, Нафтогаз закупил дополнительные объемы газа у польской компании PGNiG и призвал украинцев к экономии.