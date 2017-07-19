"Газовое дело" Онищенко: Апелляционный суд отменил арест Постного

Апелляционный суд Львовской области отменил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого в так называемом "газовом деле Онищенко" Валерия Постного. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, передает "Украинская правда".

"Сегодня, 19.07.2017, Апелляционным судом Львовской области отменена мера пресечения в виде содержания под стражей, которая была применена к подозреваемому Постному В.М. на основании решения Галицкого районного суда г. Львова от 03.07.2017 по делу о хищениях газового конденсата, расследуемому Львовским территориальным управлением НАБУ", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в рамках этого дела Постному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 27 (Соучастие в преступлении) и ч. 5 ст. 191 (Присвоение, трата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ранее Соломенский суд Киева взял под стражу на 2 месяца с правом залога в 10 млн грн обвиняемого по "газовому делу Онищенко" Валерия Постного.

Напомним, 19 июня суд арестовал на 60 дней 10 лиц, задержанных 15 июня в "газовом деле", в котором также фигурирует народный депутат Александр Онищенко. По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб на сумму 3 млрд грн, из которых 1,6 млрд - это средства, полученные от перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия, а 1,3 млрд - это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.

Суд установил двум, по мнению следствия, ключевым фигурантам "газового дела" Валерию Постному и Олегу Рябошапке залоговые суммы - 1 млн грн и 1,5 млн грн соответственно. 22 июня после внесения залога Рябошапка и Постный были освобождены из-под ареста, но их опять задержали на выходе из Лукьяновского СИЗО по другому эпизоду, который также касается "газового дела". Рябошапке по новому подозрению был назначен залог в размере 100 млн грн.