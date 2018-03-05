Газовое "оружие" Кремля

Украина в конце минувшей недели пережила самый короткий в своей истории газовый кризис, вызванный резким похолоданием и отказом России поставлять газ. Действия "Газпрома" - его реакция на проигрыш "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже. Российская монополия отказалась выполнять решение суда о возмещении "Нафтогазу" более двух с половиной миллиардов долларов и объявила о начале разрыва контрактов с украинской компанией. 5 марта "Газпром" направил "Нафтогазу Украины" официальное сообщение о разрыве контрактов на поставку и транзит топлива.

28 февраля Стокгольмский арбитраж поставил точку в газовом споре Украины и России, длившемся с 2014 года. "Газпром" судебный вердикт не устроил и 1 марта, когда температура в некоторых регионах Украины опустилась ниже двадцати градусов, российский концерн отказался поставлять топливо, за которое была перечислена предоплата. В этот день в "Нафтогазе" заявили: "1 марта за 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил нам, что "передумал", а также снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам. Цель - осуществить мечту о том, чтобы "Украина замерзла", или о том, что "Украина - ненадежный транзитер и отбирает газ". Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого".

После решения "Газпрома" украинские власти объявили недельный перерыв в работе школ и университетов. Началась общенациональная акция по экономии топлива с хештегом #прикрути. В первые сутки экономия газа составила 14%. Киев предупредил ЕС о попытках России сорвать транзит, и буквально в считанные часы "Нафтогаз" заключил договор с польской компанией PGNiG на срочные поставки топлива до конца месяца. 3 марта в "Нафтогазе" отрапортовали, что Украина увеличила импорт топлива из Европы и стабилизировала работу украинской газотранспортной системы. При этом выяснилось, что польский газ обойдется Украине почти на 34% дороже, чем российский. Синоптики, тем временем, предсказывают дальнейшее потепление, а значит, уже можно констатировать, что самый короткий в украинской истории газовый кризис закончился. Последние решения "Газпрома" и российских властей, как отмечает председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, можно считать продолжением послания российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он пригрозил Западу новыми ядерными ракетами:

- Мне кажется, что речь идет о продолжении выступления Путина, когда он грозил миру ядерным пеплом, поскольку такие решения "Газпрома" - это попытка максимально дестабилизировать ситуацию. Это попытка создать ситуацию, когда мир должен либо прогнуться под Россию и согласиться с ее видением ситуации, либо она будет угрожать непредсказуемыми вещами. Думаю, что это все-таки блеф и, несмотря на прозвучавшие заявления, никто из них умирать и устраивать ядерную катастрофу не собирается. И одновременно никто из них не готов оказаться в ситуации, когда будет парализована вся энергосистема, включая и газовые поставки. Украина, и это признается самой Россией, является надежным транспортером российского газа через свою территорию в Европу, и никаких претензий у России быть не может хотя бы потому, что они своими действиями попытались создать проблемы с нашей внутренней транспортировкой. Газ мы в основном качаем из своих подземных хранилищ на западе Украины для обеспечения потребностей востока и центра страны. И из этих же хранилищ большие объемы газа во время резкого снижения температуры направляются в Европу. Возникший короткий кризис еще раз указывает на необходимость создания Украиной вместе с европейскими партнерами газового консорциума. При этом консорциум должен забирать российский газ на входе в украинскую газотранспортную систему и нести ответственность за его поставки в Европу, чтобы таким образом у России не было возможности обвинять Украину в срыве транзита.

- Украина не покупает газ у России с ноября 2015 года, но сейчас фактически должна это делать по решению Стокольмского суда? Согласно документу, "Нафтогаз" обязан выкупать у "Газпрома" от 4 до 5 млрд кубов топлива ежегодно. "Нафтогаз", как заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко, намерен взыскать с российской компании в том же Стокгольмском арбитраже деньги за переплату импортируемого в марте. Можно ли на это рассчитывать?

- Последнее решение Стокгольмского арбитража показывает, что выигрывать у "Газпрома" можно. И если российский концерн нарушает договорные правила, то ему придется за это платить. Суммы там относительно небольшие. Понятно, что Россия все это делает ради шантажа. Главная цель "Газпрома" состояла в том, чтобы создать ситуацию, при которой украинская газотранспортная система не могла бы справиться с техническими потребностями: с одной стороны - транспортировать в Европу российский газ, а с другой - обеспечивать газом Украину в условиях резкого похолодания, - говорит Борис Кушнирук.

В акции #прикрути поучаствовал и президент Украины Петр Порошенко:

"Газпром" еще в конце прошлой недели, реагируя на решения Стокгольмского арбитража, объявил о начале расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит топлива, срок действия которых истекает в конце 2019 года. 5 марта "Газпром" направил в Киев официальное сообщение о разрыве контрактов. О том, как могут развиваться дальнейшие события, рассуждает сопредседатель Центра энергетических стратегий Дмитрий Марунич:

- Теперь через месяц у "Газпрома" появится возможность отправить иск в тот же Стокгольмский арбитраж. Российская сторона преследует целый ряд далеко идущих целей, которые напрямую не связаны с выплатой денег "Нафтогазу". Что получит в итоге Украина - вопрос очень сложный. Думаю, что в "Нафтогазе" никак не ожидали таких решений "Газпрома". В первую очередь повышается риск того, что после окончания действия контрактов Россия откажется от транзита своего газа через Украину (в минувшем году Украина получила три миллиарда долларов за транспортировку российского газа в Европу, - прим. РС). Мы выиграли в Стокгольмском суде, который постановил, что "Газпром" должен выплатить компенсацию Украине, но можем проиграть в перспективе, если "Газпром" реализует все свои намерения и откажется от транзита своего топлива через Украину.

- Как Вы расцениваете заявление "Газпрома" о том, что последним решением Стокгольмский арбитраж существенно нарушил баланс интересов сторон по контрактам на поставку и транзит газа через Украину в Европу?

- Второе решение арбитража (о транзитном контракте между "Газпромом" и Украиной, по которому российский концерн должен выплатить более четырех с половиной миллиардов долларов за недопоставку газа. С учетом решения по другому спору российская компания оказалась должна украинской стороне 2,56 миллиарда долларов, - прим. РС) "Газпром" воспринял как совершенно дискриминационное. И насколько я понимаю, они посчитали, что если они его начнут выполнять, то, во-первых, поставят под вопрос большое количество других документов - есть же большое количество договоров, содержащих подобные положения. Во-вторых, "Газпром" решил усилить свои позиции в вопросе лоббирования проекта "Северный поток-2". Разрывая контракт, он создает некую неопределенность относительно дальнейшей возможности транспортировки газа через Украину в ЕС и ставит европейских покупателей перед выбором: либо мы строим новый газопровод, гарантирующий стабильность поставок, либо при использовании старого маршрута через Украину возможны новые кризисы, - считает Дмитрий Марунич. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и Владимир Путин

В ответ на нежелание "Газпрома" перечислить "Нафтогазу" по решению Стокгольмского суда более двух с половиной миллиардов долларов украинские власти пригрозили российскому концерну арестом его активов за рубежом. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар убежден, что российская монополия вынуждена будет выполнить решения международного суда:

- Так или иначе, "Нафтогаз" получит эти деньги. Если не в виде соответствующего трансфера от "Газпрома" на исполнение решения арбитража, то непрямым образом через соответствующие процедуры обращения в судебные инстанции в европейских странах, например, взыскания компенсации на сумму 2,56 млрд долларов согласно вердикту Стокгольмского арбитража. Потому что решения арбитража должны быть признаны обеими сторонами и не подлежат обжалованию, потому что как раз в контракте от 2009 года обе стороны согласились рассматривать именно эту арбитражную инстанцию как независимую инстанцию, которая нужна для разрешения споров. Поэтому сейчас мы видим такой "Газпром-чих", такую бурную эмоциональную реакцию, которая породила суточный газовой кризис, и из него можно сделать лишь один фундаментальный вывод: "Газпром" - это не коммерческая компания, а политический инструмент, оружие в руках Кремля. Это подтверждают и события 2006 и 2009 годов ("газовые войны", которые происходили между Россией и Украиной в период президентства Виктора Ющенко, - прим. РС), и события минувших дней, связанные с демаршем российской стороны после решения Стокгольмского арбитража.

- Может ли очередной демарш "Газпрома" в отношении Украины стать поводом для отказа европейских партнеров от российского "Северного потока-2"?

- Думаю, что прямо сейчас в Берлине никто не скажет, что они не поддерживают этот проект. Но если Россия продолжит безумствовать, а именно - пытаться оспорить решение арбитража, какие-то другие шаги предпринять, например, настаивать на быстром решении всех вопросов, связанных с юридическим оформлением всех разрешений для "Северного потока-2" и так далее, то это насторожит европейскую сторону в целом и даже ближайших партнеров "Газпрома". По одной простой причине. Потому что получается, что для "Газпрома", как говорится, закон не писан. Но мы-то это уже прошли, что для России закон не писан, потому что аннексия Крыма, вторжение на территорию Донбасса - это такое брутальные нарушение международного права. У немецких партнеров "Газпрома" складывалось впечатление, что хозяйственное право "Газпром" не нарушает, он исправно поставляет газ, получает за это деньги. Но если "Газпром" игнорирует решение арбитража, а тот или иной арбитраж всегда прописан в контрактах "Газпрома" с его европейскими клиентами, и если он таким образом поступит с европейскими клиентами, то это, в принципе, будет означать катастрофу для деловых отношений. А такой проект, как "Северный поток-2", увеличивает степень привязанности европейского газового рынка к российской трубе и к российскому газу, поэтому этот фактор риска будет сейчас серьезно рассматриваться. "Газпром", создав этот инцидент игнорирования решения самой авторитетной арбитражной инстанции - Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма - открыл для себя ящик Пандоры. Поэтому, если упорство "Газпрома" продолжится, то шансы на реализацию "Северного потока-2" резко уменьшатся.

Владимир Ивахненко

Радио Свобода