Газовые переговоры: Украина и Россия рассмотрят "политическое соглашение" завтра

Пятый раунд трехсторонних переговоров о продолжении транзита российского газа через Украину состоится завтра, 19 декабря, в Берлине

Это подтвердили в представительстве Еврокомиссии в Берлине, сообщает Depo.ua со ссылкой на "Укринформ".

"В четверг, 19 декабря, вице-президент Комиссии ЕС Марош Шефчович проведет следующий раунд трехсторонних министерских переговоров по долгосрочному транзиту российского газа через Украину в Берлине", - сообщили в представительстве.

Там также сообщили, что перед началом переговоров Шефчович встречается с федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

Собственно, переговоры касаются "возможного политического соглашения" относительно будущего контракта между Россией и Украиной, который должен регулировать продолжительность, объем и цену транзита газа.

Встреча с прессой предварительно планируется на 19.30 по киевскому времени.

Напомним, 18 декабря стало известно, что Еврокомиссия хочет 19 декабря политического соглашения относительно транзита газа.

Справка: Предыдущие раунды переговоров проходили 17 июля 2018 года (в Берлине), 21 января 2019 года, 19 сентября 2019 года и 28 октября 2019 года.

Depo

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