Газовый шантаж Путина необходимо сорвать, - Коболев

Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев призывает проявить патриотизм на деле и снизить потребление газа на несколько дней, чтобы избежать кризисной ситуации в энергетике.

Об этом Коболев заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.

По его словам, запасов газа в Украине достаточно, но из-за того, что "Газпром" снизил давление в газовой трубе, по которой голубое топливо поставляется в Европу, "Нафтогазу" очень тяжело поддерживать и транзит, и внутреннее потребление.

По словам Коболева, система сейчас работает на максимальном уровне нагрузки.

О чем мы бы предлагали подумать потребителям, - это их добрая воля, но чтобы не дать Путину реализовать свой план газового шантажа, есть очень простая мера - на один градус уменьшить температуру днем и на два - ночью, а предприятиям в течение двух выходных дней не обогревать помещения, - сказал глава "Нафтогаза".

Коболев считает, что это не сильно повлияет на комфорт или производительный процесс, но позволят сократить суточное потребление на 8-10%.

Этого будет достаточно, чтобы вернуть режим системы в комфортный и спокойный. Сейчас этот режим стоит нам не только нагрузки работников, но и дополнительных потерь газа, которые также будут переданы "Газпрому" для оплаты, но, с точки зрения избежания кризисной ситуации и с точки зрения нас, как потребителей, которые умеют себя контролировать, - это была бы очень полезная мера для всей страны, - сказал он.

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