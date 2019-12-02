Газовый вопрос вынесен за скобки "нормандского формата"

Тема газового транзита по украинской территории не будет обсуждаться 9 декабря на встрече лидеров Германии, России, Украины и Франции.

Об этом пишут "Известия", ссылаясь на свои источники, близкие к подготовке саммита в "нормандском формате".

"Транзит российского газа через Украину не будет отдельно обсуждаться на встрече четырех лидеров. Переговоры будут посвящены исключительно урегулированию конфликта в Донбассе. Для решения газового вопроса существуют специальные каналы, и размывать повестку саммита никто не собирается", - сказал изданию информированный собеседник.

При этом другой информированный источник говорит, что обсудить газовый спор российский и украинский лидеры смогут в личной беседе, а сам нормандский саммит будет посвящен решению проблем Донбасса и деэскалации конфликта.

При этом газета напоминает, что 29 ноября в "Нафтогазе" сообщили, что Москва и Киев начали согласовывать текст договора о взаимодействии операторов газотранспортных систем, который необходим для продолжения транзита.

"В этих переговорах Россия - поставщик, Украина - транзитер, а Евросоюз - непосредственный покупатель. Очевидно, что контракт будут подписывать Москва и Киев. Однако Еврокомиссия намекает своим украинским партнерам, что договор должен быть подписан. С учетом того что Киев сильно зависит от ЕС, эти намеки там не остаются без внимания", - сказал изданию глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

По его словам, активизация переговоров к концу года была неизбежной - у сторон просто нет альтернатив: в частности, России пока недостает обходных мощностей для отказа от транзита через украинскую территорию.

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