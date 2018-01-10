"Газпром" блокирует виртуальный реверс газа в Украину

Польша готова поставлять газ в Украину с использованием механизма виртуального реверса, однако это постоянно блокирует российская компания "Газпром". Об этом заявил заместитель председателя правления польской нефтегазовой компании PGNіG по торговым вопросам Мацей Возняк, передает Укринформ.

"Мы можем и дальше поддерживать украинскую политику энергетической диверсификации благодаря увеличению экспорта природного газа на этот рынок. К сожалению, должны ждать увеличения физической пропускной способности польско-украинского интерконнектора. Нынешнюю трансграничную пропускную способность можно было бы в любой момент использовать для дополнительных услуг, таких как виртуальный реверс. Однако такой вариант все время блокирует "Газпром": так же, как это делается с украинско-словацким интерконнектором - из-за отказа доступа к кодам поставщиков (shipper codes)", - заявил Возняк.

По информации PGNіG, за полтора года - с августа 2016 по декабрь 2017 года, компания поставила в Украину более 1 млрд кубометров газа. При этом в прошлом году поставки польского газа выросли вдвое - до более 700 млн кубометров.

Как подчеркнул Возняк, Польша довольна этим результатом и готова в дальнейшем увеличивать поставки газа в Украину.

"Наши поставки являются привлекательными (для Украины), учитывая конкурентное торговое предложение, а также безопасность и стабильность, что имеет огромное значение для Украины", - отметил заместитель председателя правления PGNіG.

Как напоминают в польской компании, в прошлом году в октябре подписано рамочное соглашение с "Укртрансгазом" о хранении газа в украинских газохранилищах и его транспортировке по украинской ГТС, что "открывает перед PGNіG новые торговые возможности".

Согласно данным компании Argus, в третьем квартале 2017 года компания PGNіG была девятым по величине экспортером газа на украинский рынок.