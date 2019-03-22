Газпром будет поставлять газ в Венгрию в обход Украины

Будапешт решил закупать часть российского природного газа через Австрию

Венгрия в 2020 году будет получать российский газ, даже если Москва и Киев не заключат до конца текущего года соглашение о транзитных поставках топлива в ЕС. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил по итогам переговоров с главой Газпрома Алексеем Миллером, передает DW.

"Вопрос энергобезопасности имеет также геополитическую составляющую ввиду того, что срок действия транзитного соглашения между Россией и Украиной истекает в конце этого года, и новый контракт пока не подписан. Это означает, что легко может возникнуть ситуация, при которой Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину", - считает Петер Сийярто.

Он пояснил, что Будапешт сможет закупать часть природного газа через Австрию.

Сийярто уточнил, что хранилища его страны в состоянии принять 6,3 млрд кубических метров газа.

По словам министра, в долгосрочной перспективе Будапешт рассчитывает на мощности Турецкого потока, который Газпром строит совместно с Болгарией и Сербией.

По данным Газпрома, с 1 января по 20 марта в Венгрию поставлено 1,3 млрд кубометров газа - на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.