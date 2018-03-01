Российский газовый монополист "Газпром" должен выплачивать НАК "Нафтогаз Украины" 500 тысяч долларов процентов ежедневно до момента выплаты задолженности в полном объеме.

Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Газпром", согласно обязательствам, должен заплатить все средства (2,56 млрд долларов - ред.), начиная с 28 февраля. То есть, уже сегодня начисляются проценты, за то, что они не оплатили", - сказал он.

"Проценты составляют сумму в полмиллиона долларов (в день - ред.). Сегодняшний день пройдет не зря, и полмиллиона долларов Нафтогаз уже заработал", - заявил Витренко.

В Нафтогазе ожидают, что Газпром непременно оплатит 2,56 млрд долларов плюс проценты, по решению суда.

"Это будет беспрецедентно, когда не выполняются решения Арбитража. Особенно в деле, результат которого видит весь мир", - добавил коммерческий директор НАК.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев добавил, что не исполняя решение трибунала Газпром "в очередной раз доказывает, что он является ненадежным партнером, который игнорирует принципы корректного ведения бизнеса и соблюдения норм контрактов".

"Это игнорирование является тем сигналом, который указывает на то, что будет происходить с европейским рынком газа, если будет построен "Северный поток-2", - сказал Коболев.

"Они так же будут шантажировать страны западной Европы", - считает он.

"Я понимаю нежелание Газпрома платить, но мы сделаем все возможное для того, чтобы европейские партнеры могли убедиться, с каким контрагентом они имеют дело", - резюмировал Коболев. Справка Finance.ua: Украинский Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" начал судиться с российским "Газпромом" по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и по контракту купли-продажи Украиной российского газа.

1 июня 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение в пользу "Нафтогаза", пересмотрев цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у российского монополиста с учетом рыночных условий. Кроме того, Стокгольмский суд отменил требование "Газпрома", согласно которому Украина должна была ежегодно закупать 52 миллиарда кубометров газа или оплачивать его стоимость, при этом не выбирая весь объем (принцип "бери или плати").

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

По материалам Економічна Правда