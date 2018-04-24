"Газпром" готов к переговорам с Украиной по транзиту газа - РосСМИ

В российском монополисте "Газпроме" заявили о готовности к переговорам с Украиной по новому контракту на транзит газа.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление зампредправления компании Александра Медведева.

Он отметил, что арбитражные разбирательства по долгу "Газпрома" перед "Нафтогазом" не только не помешают переговорам, но и "могут помочь".

При этом, по словам Медведева, расторжение действующих контрактов с "Нафтогазом" не означает прекращение транзита газа в ЕС через Украину.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" 10 апреля официально сообщил о начале процедуры принудительного взыскания с российского газового монополиста "Газпром" 2,6 миллиарда долларов в Европе из-за отказа российской стороны выполнять решение Стокгольмского арбитража, а также готовит новый иск о возмещении убытков, понесенных из-за неисполнения "Газпромом" решений арбитража, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 миллиардов кубометров газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как "газовый" кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.