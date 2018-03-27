"Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" официально начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался", - сказал он.

"Кроме того, "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту - апелляция по этому делу будет подана до конца марта", - добавил он.

Сообщалось, что встреча представителей "Нафтогаза Украины" и "Газпрома" для обсуждения спорных вопросов состоится до конца марта.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации на сумму $ 4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме российский газовый монополист должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

В ответ "Газпром" заявил о расторжении контрактов с Украиной и вернул "Нафтогазу" предоплату за март.

По материалам: Интерфакс-Украина