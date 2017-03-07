Газпром мешает сотрудничеству Украины и Польши - Нафтогаз

В компании заявили, что Газпром не выполняет европейские правила.



Прямое сотрудничество по газу украинского и польского операторов газотранспортных систем невозможно из-за позиции Газпрома, заявили пресс-службе Нафтогаза.



"Газпром отказывается выполнять европейские правила, которыми предусматривается внедрить в пунктах соединения украинской и польской ГТС. При этом российская сторона ссылается на условия действующего контракта относительно транзита газа между НАК Нафтогаз Украины и Газпромом", - говорится на сайте украинской компании.



Сейчас российский транзитный газ на западной границе Украины передается не смежным операторам восточноевропейских газовых сетей, а дочерней компании Газпрома - Газпром экспорт.



"Такая модель делает невозможным прямое сотрудничество Укртрансгаза с европейскими операторами", - пояснили в компании.



Напомним, ранее Киев заявил о рекордном падении давления в ГТС.

Газпром назвал цену на газ для ЕС в 2017 году