"Газпром" намерен обжаловать в международном арбитраже штраф АМКУ в 171 млрд грн

Компания "Газпром" (Россия) намерена обжаловать в международном арбитраже наложенный на него Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штраф в размере 171 млрд гривен.

Об этом сообщает информационное издание "РБК" со ссылкой на сообщение компании, сообщают Українські Новини.

"Газпром" не признает правомерность штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав", - говорится в сообщении компании.

В сообщении компании указано, что в связи с нарушением украинскими властями своих обязательств по межправительственному соглашению 1998 года "Газпром" намерен обратиться к международным арбитрам.

Как сообщали Українські Новини, по словам Гройсмана, "Газпром" должен Украине около $8,5 млрд.

"Нефтегаз" и "Газпром" встретятся и обсудят расторжение газовых контрактов до конца марта.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации $4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

5 октября 2016 года АМКУ обратился в суд с требованием взыскать с "Газпрома" штраф и пеню в суммарном размере около 171 млрд гривен.

В декабре 2016 АМКУ выиграл суд, это же решение было подтверждено апелляционной и кассационной инстанциями.